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أسواق الأسهم- السعودية

 4.3 مليار صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي خلال ديسمبر

الاقتصادية من الرياض

 بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بلغت 112.99 مليار ريال سعودي، بارتفاع نسبته 95.17% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9,025 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 389.37 % مقارنة بالشهر الماضي.
و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 93.35 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 82.62% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 96.74 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 85.62% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 97.31% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 8.36% مقارنة بالشهر الماضي.
و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 2.38 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته   2.10 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 3.28 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.90% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض نسبته 1.31% مقارنة بالشهر الماضي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 17.26 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 15.28% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 12.98 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 11.48% من إجمالي عمليات البيع ، محققا صافي مشتريات بلغ 4.3 مليار. 

 أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 2.19% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019، بانخفاض نسبته 7.06% مقارنة بالشهر الماضي.
* نمو - السوق الموازية
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بلغت 375.65 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 72.2% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 2,541.65 مليون ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 4.94% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 364.23 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.96% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 364.30 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 96.98% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 99.88% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019, بارتفاع نسبته 0.28% مقارنة بالشهر الماضي.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء وعمليات البيع “المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.00 مليون ريال سعودي. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 0.00% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019.
و بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 11.42 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.04 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 11.35 مليون ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.02 % من إجمالي عمليات البيع.

أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 0.12% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 ديسمبر 2019, بانخفاض نسبته 0.28% مقارنة بالشهر الماضي.

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