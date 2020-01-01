"ساب" يوصي بتوزيع 1.23 مليار ريال أرباح للنصف الثاني من 2019

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1.234 مليون ريال أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من 2019.

وأكد البنك أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,054,794,522 سهم بحصة 0.60 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين وبنسبة توزيع 6 % من قيمة السهم الأسمية.

ستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي سيتم الاعلان عنها وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.