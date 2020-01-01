"مهارة" : استقالة عضو في مجلس الإدارة اعتراضا على خطة الحوافز طويلة الأجل

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية أن يوسف القفاري عضو مجلس الإدارة التنفيذي قدم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية بسب عدم قبوله لخطة الحوافز طويلة الأجل للرئيس التنفيذي المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.