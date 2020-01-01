"المجموعة السعودية" تودع 337.5 مليون ريال أرباحا عن النصف الثاني

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي انه سيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م، اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 17-05-1441هـ، الموافق 12-01-2020م، وفقاً لقرار مجلس الإدارة، في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 25-04-1441هـ الموافق 22-12-2019م، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 22-12-2019م، حيث سيتم توزيع 337.5 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع: 0.75 ريال، و بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية: 7.5%.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 450 مليون سهم، كما سيبدأ تاريخ التوزيع من يوم الأحد بتاريخ 17-05-1441هـ، الموافق 12-01-2020م.