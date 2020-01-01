حملة «اصنع في الهند» تتلمس طريقها إلى النجاح

أعلن رافي شانكار براساد، وزير الإلكترونيات الهندي، الشهر الماضي عن أمله في إطلاق عصر جديد للتصنيع الهندي.

"سالكومب" الفنلندية، أكبر شركة لصناعة أجهزة شحن الهواتف الذكية في العالم وأحد الموردين لشركة أبل، ستشتري مصنعا كان يدار في السابق من قبل "نوكيا" تم إغلاقه في عام 2014 بعد أن تلقى فاتورة ضريبية بلغت 50 مليار روبية (702 مليون دولار).

قال براساد إن المصنع "سينتعش مرة أخرى"، مضيفا أن هذه الخطوة ستوفر عشرة آلاف وظيفة. من المقرر أن يبدأ الإنتاج من جديد بحلول آذار (مارس).

من خلال إنعاش مصنع نوكيا، أعرب براساد وكذلك رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عن أمله في أن يكون هذا مؤشرا إلى نهاية فترة كان فيها كثير من المسؤولين الهنود لا يشجعون المستثمرين الأجانب، مع كون حالة نوكيا واحدة فقط من بين عدد من النزاعات الضريبية التي لقيت تغطية إعلامية واسعة.

في عهد مودي، العلامات التجارية، مثل "أبل" و"تشياومي"، زادت الإنتاج في الهند، بينما استثمرت "سامسونج" فيما تقول إنه أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم بالقرب من نيودلهي.

هذه من بين أبرز النجاحات لحملة "اصنع في الهند" التي أطلقها رئيس الوزراء، التي وعدت شركات التصنيع التي تؤسس مصانعها في الهند بكل شيء، من الحوافز المالية إلى روتين أقل وحماية الملكية الفكرية. ويمكنها أيضا الاستفادة من القوة العاملة الشابة في الهند والأسعار المنخفضة والسوق المحلية الهائلة.

لكن باستثناء بعض جيوب النجاح مثل إنتاج الهواتف الذكية، بعض شركات التصنيع والمحللين يخشون من أن حملة "اصنع في الهند" تكافح من أجل الارتقاء إلى مستوى توقعاتها العالية. التصنيع نسبة من الناتج المحلي الإجمالي الهندي راكد عند 15 في المائة، على الرغم من أن مودي يسعى لزيادته إلى 25 في المائة. الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع – الذي بلغ ثمانية مليارات دولار خلال العام حتى آذار (مارس) – أقل مما كان عليه في عام 2015 ـ بعد العام الأول لرئيس الوزراء في المنصب، بحسب البنك المركزي الهندي.

تفاقمت حدة التوتر بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي انخفض فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 في المائة في الربع المنتهي في أيلول (سبتمبر) - وهو أدنى مستوى منذ ستة أعوام. كانت لهذا آثار جانبية في شركات التصنيع، حيث أدى إلى تراجع كل شيء من مبيعات السيارات إلى حركة الشحن.

يقول مانسي كيديا، الباحث في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية، وهي مؤسسة فكرية: "لا أعتقد أن هناك سياسة سحرية يمكنها حل هذه المشكلة بسرعة. يتطلب هذا كثيرا من التغيير العام في وجهة النظر".

هارش جوينكا، رئيس مجلس إدارة RPG، التي تدير أكبر شركة لصناعة الإطارات في الهند ومشروعا مشتركا مع شركة أجنبية لتصنيع وتصدير الأجزاء الهندسية الدقيقة، يقول إن الهند تتمتع بمزايا مثل الأسعار التنافسية وسهولة توافر العمال المهرة.

لكنه يقول إن RPG أيضا خفضت الاستثمار وأجلت شراء آليات. فرع البناء التابع للمجموعة أوقف أخيرا العمل في مصنع سلع استهلاكية تم بناؤه بشكل جزئي بعد أن تخلى عميله عن المشروع وسط التباطؤ. يقول جوينكا: "القصة اليوم فيما يتعلق بالتصنيع في الهند محبطة إلى حد ما".

يضيف: "أود أن أقول إن حملة ’اصنع في الهند‘ توقفت جزئيا. بدأت بشكل جيد للغاية، بطريقة نبيلة للغاية. لكننا نرى أن ما يحدث لا يكفي (...) أشعر أن هناك فرصة كبيرة ضائعة". من بين الشكاوى أن الإنتاجية لا تزال منخفضة وأن البنية التحتية، مثل الطرق وإمدادات الطاقة، غير كافية – على الرغم من استثمارات الحكومة في هذه المجالات. سعت حكومة مودي إلى معالجة هذه المخاوف وغيرها، إذ صعدت الهند تحت إدارته من المرتبة 140 في تصنيفات سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي إلى المرتبة 63 هذا العام.

قالت حكومته في أيلول (سبتمبر) إنها ستخفض ضرائب الشركات المفروضة على شركات التصنيع الجديدة إلى معدل يبلغ من الناحية العملية 17 في المائة، ما يضع الهند على قدم المساواة مع منافسيها مثل سنغافورة.

لكن شركات تصنيع ومحللون لاحظوا أن هناك مجالات أخرى لم يتم التطرق إليها، مثل قوانين العمل والاستحواذ على الأراضي التي يجادلون بأنها تجعل إنشاء وتوسيع المصانع يتطلب تكاليف عالية للغاية. ويقولون إن هذا دفع شركات التصنيع التي تغادر الصين بسبب حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة إلى تفضيل الانتقال إلى بلدان مثل فيتنام وبنجلادش بدلا من الهند.

يقول أريندام بهاتاشاريا، العضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية، إن تخفيض ضرائب الشركات مفيد، لكن "لا يزال هناك كثير من التكاليف الأخرى لممارسة الأعمال. هناك عدد من القضايا التي (تحتاج الهند) إلى معالجتها".

وبحسب النقاد، حتى النمو في إنتاج الهواتف الذكية تركز إلى حد كبير على تجميع الأجزاء التي صنعت في أماكن أخرى، ما أدى إلى استمرار الهند في تفويت شريحة مهمة من سلسلة القيمة.

مع ذلك، بعض شركات التصنيع تبقى متفائلة. أنكيت أجاروال، الرئيس التنفيذي لقسم منتجات الاتصالات التابعة لشركة سترلايت تكنولوجيز Sterlite Technologies، افتتح أخيرا مصنعا بتكلفة 100 مليون دولار لإنتاج زجاج كابلات الألياف الضوئية بالقرب من مومباي. بفضل الحوافز الحكومية التي تستهدف التصنيع عالي التكنولوجيا، تهدف الشركة إلى زيادة صادرات المواد لشركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم.

يقول أجاروال: "يشتكي الناس من المشكلات. لكنك لا تسمع عن منتجات شركات التصنيع الهندية وهي تشحن إلى جميع أنحاء العالم. إلى هذا الحد نحن نشعر بالاعتزاز (للتصدير عالميا)".