لأيهما تكون الغلبة .. الإنفاق الاستهلاكي أم تشاؤم الشركات؟

عندما كان جاري كوهن كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في عامي 2017 و2018، كان يهلل بلا حرج للاقتصاد الأمريكي. لكن هذه الأيام أصبحت نظرته أكثر دقة — وأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمستثمرين.

انظر إلى تصريحاته في حدث لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأخير. بدأ بالإشارة إلى أن "الجزء الاستهلاكي من الاقتصاد في أمريكا يبدو جيدا للغاية". لدرجة أن ما يسمى مؤشر "راحة المستهلك" (مؤشر مؤشرات ميول المستثمرين والمؤشرات المالية) تجاوز 60 في المائة، واقترب من الوصول إلى مستوى قياسي.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي على مدى ثمانية أشهر متتالية، وتم توفير 266 ألف وظيفة جديدة في تشرين الثاني (نوفمبر)، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نصف قرن. صرخ لاري كودلو، خليفة كوهن، عندما تحدث عن تقرير الوظائف "خلاصة الأمر هو أن أمريكا تعمل!".

لكن هناك مشكلة: يبدو أن الرؤساء التنفيذيين لديهم وجهة نظر مختلفة. قال كوهن في حدث هيئة الأوراق المالية والبورصات: "الشركات لا تنفق أموالها في أمريكا". بصورة أكثر تحديدا، خطط الرؤساء التنفيذيين للاستثمار الرأسمالي انخفضت 8.9 نقطة في الربع الثالث إلى 64.5 في المائة، أقل كثيرا من المتوسط التاريخي البالغ 76.7 في المائة، بحسب "المائدة المستديرة لقطاع الأعمال".

في الوقت نفسه، انخفض الإنتاج الصناعي. أفاد مسح أجراه معهد "إدارة الإمدادات" أن نشاط المصانع كان أقل من 50 في المائة على مدى أربعة أشهر، وهو مستوى يشير عادة إلى الانكماش.

اعتبر كوهن أن هذا أمر "مخيب للآمال"، خاصة أنه دافع عن التخفيضات الضريبية في عام 2017 ووصفها بأنها مفيدة "لجعل الشركات تنفق أموالها في الولايات المتحدة".

علاوة على ذلك، يعتقد كوهين أنه يعرف على ماذا، ومن، يقع عليه اللوم: الحروب التجارية والشكوك الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بانتخابات 2020 تقوض ثقة الأعمال التجارية، ما يعيق الاستفادة من التخفيضات الضريبية.

اعترف قائلا: "إذا كنت رئيسا تنفيذيا، فلن أنفق أيضا"، مضيفا: "لِمَ تشتري الصلب والألمنيوم بالأسعار الحالية، إضافة إلى الرسوم الجمركية؟ أو (إضافة إلى) الاضطرابات الجيوسياسية وتغيير (ممكن) في الرئاسة؟ سينتظر الرئيس التنفيذي الحكيم بضع سنوات — أو سيفعل ما هو أسوأ من ذلك (سيستثمر) في بلد آخر". هذا مؤلم.

سمعت أن المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال لديهم التحفظات نفسها. وجد استطلاع أجرته جامعة ديوك الأسبوع الماضي أن كبار المسؤولين الماليين في الولايات المتحدة يتوقعون حدوث ركود.

لكن الشيء المثير للاهتمام حقا فيما يتعلق بوجهة نظر كوهن هو أنه يسلط الضوء على لغز وسؤال أكبر: من الذي يسبب الزخم الأكبر في أمريكا الآن، المستهلكون أم الرؤساء التنفيذيون؟ قبل كل شيء، من غير المعتاد رؤية مثل هذا الانقسام الصارخ. هل سيشجع المتسوقون المتفائلون الشركات في عام 2020، أم أن المديرين التنفيذيين المستائين سيجرون الاستهلاك إلى أسفل في نهاية المطاف؟

يصر شاغلو البيت الأبيض الحاليون على أن المستهلك هو ملك الزخم. فهم يتوقعون نموا قويا في 2020 لأسباب ليس أقلها أن نشاط المستهلك يمثل ثلثي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. يبدو أن محافظي الاحتياطي الفيدرالي يتفقون مع هذا بشكل جزئي: بعد أن تركوا أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.5-1.75 في المائة، أصدروا بيانا يبرز قوة سوق العمل. وخفضوا توقعات معدل البطالة للسنوات الثلاث المقبلة، وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد بنسبة تبلغ 2 في المائة.

في العام الـ11 من التعافي، يعد هذا رائعا. يعتقد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وقادة الأعمال أن هذه البيانات قد تقلل من الإنتاجية والإنفاق الاستهلاكي نظرا لصعوبة قياس النشاط المرتبط بالإنترنت. جلين هتشينز، المؤسس المشارك لمجموعة سيلفر ليك الاستثمارية، قال في حديث للجنة الأوراق المالية والبورصات: "قد يكون الأمر هو أننا لا نقيس الاقتصاد بشكل صحيح". وبالفعل، إحدى النظريات التي يتم التطرق إليها لتفسير النفقات الرأسمالية الضعيفة هي أن الشركات تنفق أموالها على تكنولوجيا المعلومات التي يصعب قياسها.

أعتقد أن الحجة الأخيرة قد تكون صحيحة، نظرا إلى أن إنفاق الشركات على الملكية الفكرية مستمر في الارتفاع. لكن سيكون من الغباء تجاهل وجهة نظر كوهن حول ميول المستثمرين، خاصة عند الأخذ في الحسبان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. في النهاية، كما أشار جيمي دايمون، رئيس "جيه. بي مورجان"، الخطر الحقيقي من الرسوم الجمركية هو "ما يحدث لنفسية الناس وثقتهم وشركاتهم".

جوش بولتن، رئيس "المائدة المستديرة لقطاع الأعمال"، أضاف: "لا شك أن فرض رسوم إضافية (ضد الصين) سيكون له تأثير مثبط في النشاط الاقتصادي وتأثير إضافي مثبط في تفاؤل المديرين التنفيذيين".

تأمل ذلك، عندما تصدر جولة جديدة من البيانات المتفائلة حول مبيعات التجزئة في موسم الأعياد. وفقا للمعايير التاريخية، هذا الانقسام بين المستهلكين والمديرين التنفيذيين مذهل؛ سيكون من المدهش إذا استمر في عام 2020. سواء للأفضل أو الأسوأ، من المرجح أن ينتج عن هذا شيء ما.