«الإعلام المرئي والمسموع» يناقش سبل تطوير القطاع

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اجتماعه العاشر برئاسة تركي الشبانة وزير الإعلام رئيس المجلس وحضور سعود الحازمي الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف وأعضاء المجلس.

وبحث المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بسبل تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق على عدد من التوصيات.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعمل على إعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.