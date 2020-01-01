«الإعلام المرئي والمسموع» يناقش سبل تطوير القطاع

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اجتماعه العاشر برئاسة تركي الشبانة وزير الإعلام رئيس المجلس وحضور سعود الحازمي الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف وأعضاء المجلس.
وبحث المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بسبل تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق على عدد من التوصيات.
يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعمل على إعداد بنية تحتية رائدة للقطاع، من خلال تطوير جميع أنواع الأنشطة المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- اليوم.. انطلاقة ساحرة لموسم الرياض في «البوليفارد»
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- «مدل بيست» في الرياض.. 5 مسارح عالمية بموسيقى مختلفة
- ضمن فعاليات «موسم الرياض».. «كنز نمار» والألعاب المائية والنارية تحد جديد لهواة المغامرة
- «ملتقى الذواقة».. تجربة الأطباق العالمية من أيدي أمهر الطهاة
أضف تعليق