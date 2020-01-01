لمد جسور الاتصال والتواصل .. «أمن الدولة» توعي زوار «موسم الرياض» للإبلاغ عن المتطرفين

في خطوة تهدف إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الجهات الأمنية والمواطن والمقيم، بادرت رئاسة أمن الدولة بإطلاق حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد (990).

وحرصت الرئاسة من خلال حملتها، التي أطلقتها في عدد من المواقع في "موسم الرياض" على أن تكون قريبة من تجمعات الزوار لهذه الفعاليات من خلال فريق مدرب من منسوبيها من الموظفين والموظفات لتوعية المجتمع بمهمات المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

ورصدت "الاقتصادية" خلال زيارتها مواقع أمن الدولة في وينتر وندر لاند وبوليفارد الرياض، وجود منسوبي الرئاسة وسعيهم إلى توعية الزوار بمهام الرئاسة، وتأكيد دور المواطن والمقيم المكمل لدور رجال الأمن في حماية المجتمع، حيث تعمل الحملة وبشكل ثابت على تعزيز الشراكة المجتمعية وتعزيز دور المواطن في الحفاظ على الأمن في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وجاءت الحملة لتؤكد أن المواطن أساس بناء الدولة ووجود علاقة قوية مع جميع أفراد المجتمع يعزز دورهم في مكافحة الجريمة، مؤكدين أن ذلك يبدأ من المنزل، عبر تربية الأبناء والنشء على حب الوطن والمحافظة على مكتسباته، إضافة إلى مساعدة الأجهزة الأمنية عبر التبليغ المبكر في حال وقوع أي جريمة أو الاشتباه بأي فعل، يشعر المواطن أو المقيم أنه يمكن أن يشكل جريمة.

وتهدف الحملة إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

وشرعت الحملة التوعوية في تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية، حيث هي أساس الاستقرار الأمني، الذي يعد عصب استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.

وتعرف الحملة بمهمات المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

وضمن حملتها التعريفية في مرحلتها الأولى، تشارك رئاسة أمن الدولة بفعاليات موسم الرياض من خلال معرض في وينتر وندر لاند وبوليفارد الرياض تقدم من خلاله المعلومات للزوار عن مهمات مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة، خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الإلكتروني: ‏‏990900pss.gov.sa وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.