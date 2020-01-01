للمرة الأولى .. عروض مائية ترفيهية في «بوليفارد الرياض»

قدمت الهيئة العامة للترفيه عروضا مائية ترفيهية لأول مرة، في بحيرة بوليفارد الرياض البارحة، ضمن فعاليات "شتاء الرياض".

وأكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على حسابه في منصة "تويتر"، أن هذه الفعالية ستكون مختلفة، مضيفا "بتشوفون شي غير في البحيرة مع النافورة".

وحظيت العروض المائية بإعجاب الزوار، حيث استمتعوا بالفعاليات الترفيهية، ومهارات العارضين الذين قدموا عروضا متنوعة أبهرت الحضور.

وحظيت المنطقة طيلة الفترة الماضية بعديد من الفعاليات المتنوعة: الثقافية والمسرحية والرياضية، إضافة إلى برامج مخصصة للصغار والكبار. وأسهمت مشاركات القطاعات الحكومية في نجاح الفعاليات.

وعاش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، تحت سماء مزينة بالنجوم، حيث التجربة الفريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.

وسجلت منطقة "بوليفارد الرياض" الحضور الأكثر جماهيرية خلال الموسم، حيث تعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، إذ تحتوي على مسرحيات وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، وعشر ماركات عالمية ومطاعم ومقاه وفود تركس وليال سعودية وشعبية على مدار الساعة.

ووفق تقارير الجهات المنظمة فإن عديدا من الفعاليات والحفلات أغلقت منافذ البيع في الساعات الأولى من طرحها، ما يدل على تعطش أهالي العاصمة الرياض وزوارها من المملكة وخارجها من السياح للفعاليات المقدمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقدم "شتاء الرياض" خدمات متكاملة لزواره من الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر مبادرة "أقدر" التي تقدم الدعم والإرشاد لذوي الإعاقة، وتعريف المستفيدين من خدماتها بالفعاليات الترفيهية التي توجد في كل منطقة من مناطق موسم الرياض.

وتعمل المبادرة على توفير كل الخدمات والدعم والإرشاد، والمسارات الخاصة لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث يتم إصدار بطاقات تعريفية للمستفيدين من أجل خدمتهم، بعد مراجعة الأوراق الرسمية، ومعرفة نوع الإعاقة، إذ توفر مكاتب "أقدر" في موسم الرياض، مواقف خاصة وكراسي متحركة وثابتة وعربات جولف، إضافة إلى توفير مرشد خاص للمكفوفين.

وخصصت الجهات المشرفة على الفعاليات مواقف خاصة لذوي الإعاقة قريبة من البوابات، حيث جاءت مبادرة أقدر لتقدم الدعم والمساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة خلال الفعاليات، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه، لتوفر لهم بيئة آمنة للاستمتاع بالأنشطة والبرامج.