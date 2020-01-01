الإنسان يتناول بلاستيك بحجم بطاقة ائتمان أسبوعيا

اكتشف باحثون قطعا متناهية الصغر من البلاستيك في أنأى بقاع العالم، من أعماق المحيط إلى ثلوج القطب الشمالي، حتى في أجساد الإنسان حيث يتنفس ويأكل جسيمات دقيقة من تلك المادة اللدنة ويشرب مياها ملوثة بها كل يوم، بحسب "رويترز".
وخلصت دراسة حديثة للصندوق العالمي للحياة البرية إلى أن الإنسان قد يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيا في مياه الشرب بشكل أساسي، وكذلك في أغذية مثل المحار الذي يؤكل بالكامل عادة ما يعني تناول البلاستيك الموجود في جهازه الهضمي أيضا.
وزاد إنتاج البلاستيك في الـ50 عاما الماضية ما رفع معدل استهلاك المنتجات الرخيصة التي تستخدم لمرة واحدة ولها آثار مدمرة على البيئة وتتكدس على الشواطئ وتتسبب في اختناق الكائنات البحرية.
ولا يتحلل البلاستيك بيولوجيا وإنما يتكسر إلى قطع أصغر وينتشر في كل مكان بما في ذلك سلاسل الغذاء.ويستهلك الشخص خلال أسبوع ما يعادل غطاء زجاجة من البلاستيك وخلال ستة أشهر ما يعادل ملء طبق من حبوب الإفطار.
وقد لا يبدو هذا مقدارا كبيرا لكنه قد يتراكم. وبهذا المعدل من الاستهلاك فقد يصل حجم ما يتناوله الإنسان من البلاستيك خلال عشرة أعوام إلى 2.5 كيلوجرام.
ويستهلك الإنسان خلال حياته نحو 20 كيلوجراما من جسيمات البلاستيك الدقيقة.
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