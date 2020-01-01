«جوجل» .. خدمات تختفي في 2020 وأخرى تظهر أكثر تطورا

تشهد التقنية، تطورا مطردا، مع مرور الوقت، لكن بعض الخدمات تتوقف بشكل نهائي، حين يجري إعلان خدمات أخرى أكثر تطورا، وهذا ما سيحصل بالضبط لعدد من خدمات شركة "جوجل" خلال عام 2020.

وبحسب موقع "فوربس"، فإنه من المحتمل أن يجري إغلاق تطبيق "هانج آوت" التابع لـ"جوجل"، وهو منصة للتراسل والتواصل، بحلول حزيران (يونيو) 2020، وذلك لأجل نقل المستخدمين صوب تطبيق جديد.

وأوضح المصدر، أن تطبيق "جوجل" الجديد سيحمل اسم "هانج آوتس تشات آند ميت"، في حزيران (يونيو) المقبل، بعدما تأخر الإطلاق مدة طويلة.

وفي تحول آخر، أكدت شركة "جوجل" أن خدمتها "جوجل كلاود برينت" التي تتيح الطباعة عن بعد، لن تظل مستمرة بعد 31 من كانون الأول (ديسمبر) 2020، وبالتالي، فإن على المستخدمين أن يجدوا بدائل لأنفسهم قبل حلول هذا التاريخ، مثل الاستعانة بنظام التشغيل Chrome OS أو الاستفادة من بعض التطبيقات المختصة في الطباعة.

وأطلقت الشركة خدمة الطباعة عن بعد في 2010، حتى تتيح للمستخدمين أن يقوموا بطباعة وثائق مخزنة سحابيا، لكن "جوجل" لاحظت أن الخدمة لم تعمل على النحو الذي كان مأمولا.

وتتجه "جوجل إلى إغلاق منصة تطوير التطبيقات الذكية "فابريك"، في آذار (مارس) 2020، علما أن مسألة الإيقاف كانت مرتقبة في العام المشارف على نهايته.

وفي أيلول (سبتمبر) 2020، ستوقف الشركة العالمية خدمة "جوجل هاير" التي كانت تساعد الشركات الصغرى والمتوسطة على مسألة التوظيف، لكن منصة التقنية لم تكشف السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.

من جانب آخر، علقت شركة "جوجل" على ما تناقلته وسائل إعلام بشأن التعاون مع الممثلة الكوميدية المصرية بدرية طلبة في استخدام صوتها في تطبيق "خرائط جوجل"، نافية هذه التقارير.