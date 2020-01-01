أخبار السوق

«أرامكو السعودية»: لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

حتى 31 ديسمبر



أكدت شركة أرامكو السعودية أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وأوضحت الشركة أنها تسلمت إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، “مدير الاستقرار السعري”، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن الإعلان الثالث خلال مدة الاستقرار السعري.وبينت الشركة أن “جولدمان ساكس العربية السعودية” بصفتها مدير الاستقرار السعري أعلنت احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.



«سابك»: تصفية 3 شركات تابعة اختياريا



أوضحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، أنه تمت تصفية ثلاث شركات تابعة ـ مملوكة لها بنسبة 100 في المائة ـ اختياريا لعدم رغبتها في استمرار تلك الشركات امتثالا لأحكام المادة 181 من نظام الشركات، وذلك بناء على قرار الشركة الصادر في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 كجزء من خطة التحول الخاصة بشركة سابك.وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، إن قرار التصفية يشمل: شركة سابك للحفازات الصناعية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 ألف ريال. الشركة السعودية لألياف الكربون، حيث يبلغ رأسمالها المدفوع 500 ألف ريال. الشركة السعودية اليابانية للأكريلونيتريل، ويبلغ رأسمالها المدفوع 171.23 مليون ريال. وأشارت إلى أنها مستمرة في تطوير منتجات تلك الشركات عن طريق شركات تابعة أخرى، متوقعة ألا يكون للتصفية أي أثر مالي في قوائمها المالية الموحدة.



«سابتكو»: التشغيل الفعلي لـ «حافلات الرياض» في الربع الثاني



أوضحت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، أنها تسلمت من شركة المواصلات العامة ـ المملوكة لها بنسبة 80 في المائة ـ إشعارا في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات في مدينة الرياض خلال الربع الثاني من 2020.وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، إنه يصعب تحديد الأثر المالي حاليا، حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة التي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنها في حينه.



«الخدمات الأرضية» توقع عقدا مع «طيران ناس» بمليار ريال



وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية أمس عقدا مع شركة طيران ناس بقيمة تقديرية تبلغ مليار ريال لمدة خمسة أعوام تبدأ من 1 كانون الثاني (يناير) 2020 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024.

وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أنها ستقوم بموجب العقد بتزويد رحلات طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة. وتوقعت الشركة أن يسهم العقد باستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها والتأثير بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتبارا من الربع الأول من 2020.



«أسمنت نجران»: السداد المبكر لقسط قرض بقيمة 15 مليون ريال



قالت شركة أسمنت نجران إنها طلبت من البنك السعودي الفرنسي السداد المبكر للقسط المستحق في 30 أيلول (سبتمبر) 2020 البالغ 15 مليون ريال وذلك من قرضها القائم والخاص بتمويل مشروع نظام استغلال الطاقة الحرارية المفقودة لينخفض رصيد القرض إلى 45 مليون ريال فقط.وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع “تداول”، أنه تمت الموافقة من قبل البنك السعودي الفرنسي وتم تنفيذ عملية السداد أمس باستخدام موارد الشركة الذاتية. وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي بناء على قرار مجلس إدارة الشركة المتوافق مع استراتيجية الشركة التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية للشركة.