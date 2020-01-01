روني: لقب «الهداف» في علم الغيب

عدد التشيلي روني فرنانديز مهاجم فريق الفيحاء لكرة القدم، الأسباب التي أسهمت في خسارة فريقه من النصر 1 /4، في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومن بينها إكمال المباراة بتسعة لاعبين، موضحا بأنه لقاء يجب أن يطويه النسيان، وأن تفكيرهم ينصب على تحدي الأهلي، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووصف في حواره مع «الاقتصادية»، تسجيل أول «هاتريك» في الدوري السعودي للمحترفين، بأنه ذكرى رائعة أجبرته على الاحتفاظ بالكرة التي حملت توقيع جميع زملائه اللاعبين بعد نهاية اللقاء، منبها إلى أن الأرقام الشخصية تعد أمرا ثانويا له، لأن الأهم مصلحة الفريق وكيفية حصده النقاط.

ويحتل روني، المرتبة السابعة في قائمة هدافي دوري المحترفين، بسبعة أهداف بالاشتراك مع ثلاثة لاعبين، وبفارق ثلاثة أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر المتصدر بعشرة أهداف.

وأوضح أنه استفاد من تجربة لعبه في الدوري الإماراتي عبر بوابة النصر، حيث وصفها بالناجحة، مشيرا إلى أن فريقه لم يتأثر برحيل الكولومبي دانيلو أسبريلا، الذي انضم إلى الشباب مع خواتيم الموسم الماضي، واعدا جماهير البرتقالي، بعدم الرحيل من النادي إلا والجميع راضٍ عما قدمه.. وإليكم الحوار:



حاوره: ماجد عبدالله



حدثنا عن عودتك مرة أخرى لصفوف الفيحاء بعد إعارة للنصر الإماراتي؟

كانت تجربة ناجحة استفدت منها الشيء الكثير، وظهرت معهم بمستوى جيد، قبل العودة للبرتقالي الذي حصلت معه على هداف الدوري السعودي موسم 2017 / 2018 برصيد 13 هدفا، إنه إنجاز أفتخر به على الدوام، لأن البطولة نفسها تعد من بين الأقوى على مستوى القارة الآسيوية، والأفضل من حيث الجماهيرية، والتنافس بين الفرق في تحقيق البطولات.



تسجيل "الهاتريك" الأول في الدوري السعودي، هل يعد مؤشرا لإنجاز جديد؟

الأهم من "الهاتريك" بالنسبة لي هو المساهمة في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث ومن أمام فريق كبير في قيمة الاتحاد 4 /1، ضمن المرحلة الـ12 من دوري المحترفين، وأيضا أنا سعيد بالروح التي ظهرنا بها كمجموعة ما ساعدني على تسجيل ثلاثة أهداف، وأيضا يسعدني أن يكون أول "هاتريك"، سأحتفظ بالكرة لتكون ذكرى جميلة لي، حيث طلبت من زملائي اللاعبين في الفريق التوقيع عليها، لأننا كنا شركاء جميعا في هذا الأمر.



هل ستحقق لقب هداف الدوري مجددا؟

هذا أمر في علم الغيب، لكن الأكيد أنني سأبذل كل ما لدي لخدمة فريقي أولا وإن تحقق إنجاز شخصي فهذا أمر يسعدني، ودائما نحرص ونتطلع إلى تأمين نجاح الفريق أولا ومن ثم التفكير في الأرقام الخاصة، في موسم 2018 حينما توجت بلقب الهداف كان الفريق بأكمله يقدم مستويات أبهرت كل متابعي الدوري السعودي للمحترفين، في المرحلة الحالية لم يتغير كثيرا، وسنواصل العمل كل يوم بحثا عن التطوير، ولن ندخر مجهودا في مشوارنا على مستوى دوري المحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.



الخسارة من النصر برباعية ألا تعتقد بأنها محبطة؟

لعبنا مباراة كبيرة في لقاء النصر 1 /4، ضمن المرحلة الـ13 من دوري المحترفين، وتقدمنا بهدف منذ الشوط الأول، لكننا واجهنا ظروفا صعبة أسهمت في الهزيمة ومنها إقصاء اللاعب الغاني صامويل أوسو بعد مضي 42 دقيقة من صافرة البداية، وكذلك أدملسون جيجي في الدقيقة 70، وعانينا كثيرا بسبب الظروف المصاحبة لهذه المواجهة، وكانت الفرصة متوافرة لدينا للفوز أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، وهذه المباراة يجب أن يطويها النسيان، والتفكير الآن منصب على لقاء الأهلي في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويجب أن يكون التركيز الذهني والبدني حاضرا في لقاء أعده صعبا أمام فريق مرصع بالنجوم، لكن هذا الواقع لن يمنعنا من تخطيهم وبلوغ ربع نهائي أغلى المسابقات في السعودية.



الفيحاء يظهر أمام الكبار عكس الفرق الأخرى، ما الأسباب؟

نحترم جميع الفرق التي نواجهها، وطموحات اللاعبين أن يكون الفيحاء في المقدمة دائما، سواء كان الخصم الذي نلتقيه مصنفا من الكبار أو الصغار، ونرغب في تحقيق مركز متقدم يرضي طموحات وعشاق البرتقالي، وسنحرص على الكفاح أملا في التميز ونعلم بأن لدينا الفرصة لتحقيق شيء متميز هذا الموسم.



هل تأثر الفيحاء برحيل الكولمبي دانيلو أسبريلا؟

الفريق الذي يتأثر بخروج لاعب بالتأكيد سيكون لديه مشكلات كبيرة وخلل فني واضح مهما بلغت درجة تأثيره، ولا شك أن أسبريلا، لاعب كبير قدم مستويات رائعة مع الفيحاء، لكن هذا هو حال الاحتراف، والفيحاء قائم على فريق كامل وليس لاعبا محددا، وبإمكانك إلقاء نظرة على النجوم الجدد الذين ظهروا في الموسم الحالي حينها ستعرف أن البرتقالي يصنع النجوم ولا يتوقف على أي لاعب.



ما رأيك في البرتغالي جورجي سيماو؟

إنه مدربي، وشهادتي فيه تظل مجروحة، لكن في المجمل فإنه يقدم عملا فنيا جميلا، واستفدنا من خبراته وتجاربه الشيء الكثير، في كل يوم نتعلم منه شيئا جديدا، ونعمل كفريق واحد من أجل تحقيق أهدافنا، ونتمنى أن ننجح في مواصلة الانتصارات، والجهاز الفني حريص على استمرار مشروعه بأفضل طريقة ممكنة، وبالتالي فإن المسؤولية جماعية في هذا الكيان، وكل يؤدي دوره بإتقان، بلوغا إلى الأهداف التي ننشدها في الموسم الحالي.



هل صحيح أن هناك كثيرا من الأندية تفاوضك؟ ولماذا اخترت العودة للفيحاء؟

أضع حاليا كامل تركيزي على خدمة الفيحاء الذي ارتبط معه بعقد احترافي، وأسعى لتقديم ما يرضي إدارة النادي، والأجهزة الفنية، والجماهير، البرتقالي أول نادٍ ارتدي شعاره في السعودية ومنطقة الخليج، لذا فإني أحتفظ له بكثير من الحب والتقدير، وحينما يأتي موعد الرحيل فلن تحدث الخطوة إلا برضا الجميع عني، وأنا أنتمي إلى هذا الكيان.



إذا أنت راضٍ عن إدارة عبدالله أبانمي؟

بكل تأكيد، ولم يقصروا معي ولا مع كل اللاعبين والمنتسبين للنادي، كما أن الإدارة الحالية ليست بغريبة على النادي، حيث سبق لها أن عملت مع مجلس آخر، ويبذلون مجهودات كبيرة لتذليل جميع الصعوبات أمامنا وتقديم كل التسهيلات التي نحتاج إليها، ولديهم خطط كبيرة لتطوير النادي، وأتمنى لهم التوفيق في مقبل المواسم.