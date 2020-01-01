الاتحاد والفتح .. تأهل ومصالحة

يبحث فريقا الاتحاد والفتح لكرة القدم عن تخفيف الضغوط عنهما وتحقيق نتيجة إيجابية ومصالحة جماهيرهما الغاضبة بالتأهل لدور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين عندما يصطدمان اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة ضمن دور الـ16 من البطولة بسبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة" بالصيانة لاحتضانه مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين النصر والتعاون وإقامة بطولة كأس السوبر الإسباني التي سيتنافس على نيلها كبار إسبانيا برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وفالنسيا. ويعيش الفريقان واحدا من أسوأ مواسمهما، حيث يحتل الاتحاد والفتح المركزين الـ13 والـ14 تباعا في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة للأول وثمانية نقاط للثاني بعد 13 جولة. وكان الفريقان قد التقيا في جدة السبت الماضي ضمن الجولة الـ13، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، حيث فضلت إدارة الفتح البقاء في جدة استعدادا لمواجهة اليوم. وسيفتقد الهولندي هينك تين كاتي مدرب الاتحاد خدمات الثنائي ألكسندر بريجوفيتش الموقوف، وزياد الصحفي المصاب، إضافة إلى هارون كمارا، سعود عبدالحميد، وأمين بخاري الموجودين مع المنتخب السعودي (تحت 23 عاما)، فيما ينتظر أن تكون مواجهة اليوم الأخيرة للتشيلي كارلوس فيلانويفا بقميص الاتحاد، فيما لن يستفيد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا من خدمات الأوروجوياني ماتياس أجويريجاراي بسبب الإصابة فقط.