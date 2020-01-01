القرني: مدرجنا .. مضرب مثل

أكد فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد لكرة القدم، جاهزيته وزملائه اللاعبين لمواجهة الفتح اليوم ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقال، "سنسعى إلى العودة لطريق الانتصارات ومواصلتها في البطولة، وهدفنا بلوغ دور الثمانية والمنافسة على اللقب، وما يحدث لا يرضي البعيد قبل القريب، والاتحاد أحد أعمدة الكرة السعودية، وسيعود كما كان".

وأضاف "من الضروري المواصلة على الأداء والروح نفسها في كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل خطف بطاقة التأهل، وإعادة الثقة للاعبين والمدرج أولا، ولا وقت للاختلافات الآن وفتح أي ملف، هذا وقت الوقوف والالتفاف حول الاتحاد حتى نعود لمكاننا الطبيعي، وجمهور الاتحاد له مكانة كبيرة لدى الجميع، وسنعمل كل شيء لنعيد له الابتسامة، ولا سيما أنه يعد أجمل مدرج حضورا وتفاعلا، وهو مضرب مثل".

وكشف القرني "الفوز هو الطموح والأمل، والخسارة لا سمح الله لا تعوض وستقصينا من البطولة، والاتحاد كان أفضل في هذه البطولة خصوصا في العامين الماضيين، وحققنا لقبا وخسرنا الآخر، وما زال أمام الفريق مباريات كثيرة للظهور بصورة أفضل وأنا متأكد أننا سنعود إلى القمة".

وزاد "مستوى الفتح في الدوري لا يختلف عنا كثيرا، وتعادلنا معه قبل أيام في الدوري، لذلك نحن عاقدو العزم وكلنا إصرار من أجل الفوز وخطف بطاقة التأهل، وبدعم جمهورنا الوفي سننتصر بإذن الله تعالى رغم كل شيء".