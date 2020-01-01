«الزكاة والدخل» تتيح إمكانية تقسيط الزكاة للمكلفين غير القادرين على السداد

أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل للمكلفين بدفع الزكاة، إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم، وذلك من خلال تقديم طلب عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة موضح فيها قيمة الالتزام الواجب سداده والفترة المالية المتعلقة بها.

وأوضحت الهيئة خلال لقاء تعريفي في غرفة الرياض تحت عنوان "تطبيقات الزكاة وإجراءاتها في المملكة" أمس، أنه "إذا كان المكلف يواجه حالة استثنائية أو صعوبات تمنعه من القدرة عن سداد مبلغ الزكاة بالكامل عند استحقاقها فبإمكانه التقدم إلى هيئة الزكاة لطلب تقسيط المبالغ المستحقة وفقا للضوابط".

وأشارت إلى الآلية الخاصة بتقديم طلب التقسيط، المتمثلة في تقديم طلب عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة موضح فيها قيمة الالتزام الواجب سداده والفترة المالية المتعلقة به وأسباب عدم القدرة على سداده في تاريخ الاستحقاق مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة وقيمة كل قسط وأي دفعات مقدمة، شريطة ألا تزيد مدة التقسيط على عدد الأعوام المستحق عنها المبلغ.

وكشفت هيئة الزكاة أنه يحق للهيئة اعتبار قرار التقسيط ملغى في حالة توقف المكلف عن سداد قسطين متتالين أو ثلاثة أقساط غير متتالية خلال فترة التقسيط، أو في حال تبين أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع، كما تلزم الهيئة المكلف بضرورة سداد ما يستحق علية بالكامل بعد أن يخطر المكلف بخطاب أو إشعار من الهيئة بشكل آلي.

وأضافت الهيئة أن هناك آليات تتبعها في التحصيل منها عدم تجاوب المكلف مع المطالبتين الأولى والثانية بالسداد، إذ يتم مباشرة إخطار المكلف بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاما ما لم يتم السداد خلال 20 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية.