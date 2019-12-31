ارتفاع احتياطات روسيا الدولية خلال ديسمبر

كشفت بيان للمصرف المركزي الروسي، اليوم أن احتياطات روسيا الدولية، ارتفعت خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري، بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 549.8 مليار دولار بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وقال البيان : "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية في 27 ديسمبر 2019 بلغ 549.8 ملياردولار، حيث ارتفع خلال أسبوع بمقدار 0.8 مليار دولار، أي بنسبة 0.1 في المائة، ويعود ذلك أساساً إلى إعادة التقييم الإيجابي وشراء العملات الأجنبية، بموجب قاعدة الموازنة الجديدة". وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. تتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3 في المائة وووصل بحلول أول يناير 2019إلى 468.5 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس .2008