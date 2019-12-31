البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات خلال عام 2019 تأثرا بالتذبذبات والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية والأحداث الإقليمية التي شهدتها المنطقة على مدار العام، وهو ما أرجعه الخبراء والمحللون إلى كونها تراجعات طبيعية تماشيا مع أداء البورصات الإقليمية، وسط توقعات بتعافي للسوق خلال العام المقبل 2020.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات العام 2019 بخسائر متوسطة قدرها 41.5 مليار جنيه لرأسمال المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والذي أنهى العام عند مستوى 708.2 مليارات جنيه، مقابل 749.7 مليار جنيه في نهاية 2018.

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) خسر نحو 7.1% على مدار العام لينهي 2019 عند مستوى 13961 نقطة مقابل 13035 نقطة في نهاية 2018، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) خسارة نسبتها 23.1% لينهي تداولات العام عند مستوى 533.16 نقطة، مقابل 693.83 نقطة في نهاية 2018.

وأوضحت الإحصاءات أن موجة التراجع امتدت إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي فقد على مدار العام نحو 19 % من قيمته ليسجل 1397.45 نقطة، مقابل 1727.21 نقطة في نهاية 2018.