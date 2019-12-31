1.3 مليار دينار فائض الحساب الجاري للكويت في الربع الثالث

قال بنك الكويت المركزي إن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا بلغ 1.3 مليار دينار كويتي (نحو 4.3 مليار دولار امريكي) في الربع الثالث من .2019

وأوضح البنك المركزي اليوم في بيان صحفي أن الفائض انخفض نحو 1.49 مليار دينار (نحو 4.9 مليار دولار) عن الفائض المسجل في الربع الثاني من 2019 البالغ 2.81 مليار دينار (نحو 9.2 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 53 في المائة.

وعزا هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة 2.24 مليار دينار (نحو7.3 مليار دولار) فضلا عن انخفاض قيمة اجمالي المدفوعات المدرجة بالجانب المدين بنحو 756.8 مليون دينار (نحو 2.49مليار دولار).

وذكر ان قيمة فائض الميزان السلعي انخفضت لتصل قيمته في الربع الثالث من 2019 نحو 442.1 مليون دينار (نحو 1.45 مليار دولار)ليبلغ 2.57 مليار دينار (نحو 8.4 مليار دولار) مقارنة بنحو 3.01 مليار دينار (نحو 9.9 مليار دولار) في الربع الثاني من .2019

وأوضح أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين كخدمات النقل والسفر والاتصالات والانشاءات) انخفض بالربع الثالث بنحو 313 مليون دينار (نحو 1.03 مليار دولار) عن الربع الثاني بنسبة 17.1 في المائة ليبلغ 1.51 دينار(نحو 4.98 مليار دولار).