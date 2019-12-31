الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض مع انحسار موجة أواخر السنة

استهلت الأسهم الأمريكية اليوم على تراجع، مع تبدد موجة صعود الأيام الأخيرة من العقد عقب تفاؤل متنام حيال التجارة وتحسن التوقعات العالمية على النحو الذي وضع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013 بحسب ما ذكرت "رويترز".

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 47.50 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 28414.64 نقطة، غير عابئ بتغريدة للرئيس دونالد ترمب بأن اتفاق المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه في البيت الأبيض يوم 15 يناير.

وفتح ستاندرد اند بورز منخفضا 6.11 نقطة أو 0.19 في المائة ليسجل 3215.18 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 27.26 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 8918.74 نقطة.