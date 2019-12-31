أتلتيكو مدريد يعلن إصابة لاعبه الفرنسي توماس ليمار في الفخذ

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعرض لاعبه الفرنسي توماس ليمار لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن.

وأوضح النادي في بيان "ليمار تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن. وخضع اللاعب الفرنسي الدولي للفحوص الطبية في عيادة نافارا، للكشف عن مدى خطورة الإصابة."

وانضم ليمار بذلك إلى قائمة اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في مباراة الفريق المقررة أمام ليفانتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.