"سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الثاني 2020 

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها. اشعارا بتاريخ 31/12/2019 م يفيد أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في مدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2020م .

