"الخدمات الأرضية" توقع عقد مع "طيران ناس" لتقديم المناولة الأرضية بقيمة مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إبرامها عقد مع شركة طيران ناس لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ 01-01-2020 وحتى 31-12-2024 وتقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات طيران ناس الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة. وتبلغ القيمة التقديرية للعقد مليار ريال وتتوقع الشركة أن يساهم العقد المبرم إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها والتأثير بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتبارا من الربع الأول من 2020.