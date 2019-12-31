خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالتين من رئيسة أثيوبيا ورئيس وزراء أثيوبيا

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رسالتين من الرئيسة سهلورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي.

وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين ، الرئيس الأثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل فخامته لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة جمهورية أثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى الملك تحياته لهما.

كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

