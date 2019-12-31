"الصندوق الصناعي" يوسع نطاق تمويل قطاع التعدين

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن التوسع في نطاق تمويل قطاع التعدين الذي يُعد أحد القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق إلى جانب قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، وذلك تأكيداً لدور الصندوق الصناعي كمُمَكّن مالي رئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وتهدف سياسة دعم قطاع التعدين للصندوق الصناعي إلى تنمية القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الفرص الوظيفية، والإسهام في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، حيث يعدّ قطاع التعدين أحد أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، لما تتميز به المملكة من ثروات معدنية وموقع جغرافي بين القارات الثلاث.

ويسهم الصندوق في تمويل مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن بنسبة تمويل تصل إلى 75% من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل، كما تم توسعة نطاق التمويل ليشمل المرحلة النهائية من عملية الاستكشاف التي تتضمن أعمال الحفر وتجهيز المناجم (Delineation)، إضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة التي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع في المملكة.