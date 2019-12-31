أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2016

انخفضت أسعار النفط في آخر أيام العام اليوم الثلاثاء ولكنها تتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولار للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش. وأغلق عقد برنت تسليم فبراير أمس الاثنين على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24 بالمئة في عام 2019 وزاد الخام الأمريكي 35 بالمئة. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على اتفاق المرحلة واحد التجاري الأسبوع القادم.

وتظل التوترات محتدمة في الشرق الأوسط بعد الضربات الجوية الأمريكية على كتائب حزب الله في العراق وسوريا. واستؤنفت العمليات في حقل الناصرية في العراق بعدما أوقف المحتجون الإنتاج لفترة قصيرة.

ومن المتوقع بحسب استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن تسجل مخزونات الخام الأمريكية هبوطا بنحو 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر كانون الأول ولتسجل بذلك تراجعا محتملا للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزلت المخزونات الأمريكية 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وتُعلن بيانات المخزون الأمريكي يوم الجمعة.