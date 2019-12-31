الصين توافق على مشروع سكك حديدية باستثمار 4.86 مليار دولار

قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين اليوم الثلاثاء إنها وافقت على مشروع سكك حديدية فائقة السرعة بإجمالي استثمار 33.93 مليار يوان (4.86 مليار دولار).

وأضافت اللجنة المعنية بالتخطيط الحكومي أن مشروع السكك الحديدية سيربط مدنا في إقليم شانسي شمال الصين مع منطقة منغوليا الداخلية.