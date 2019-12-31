إلزام الشاحنات بحجز مواعيد عبور جسر الملك فهد خلال 3 أشهر

قال عبدالعزيز الشامسي؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"، "إن جميع الشاحنات السعودية والأجنبية العابرة حدود السعودية باتجاه البحرين، ستكون ملزمة بتطبيق خدمة إدارة وحجز مواعيد الشاحنات خلال ثلاثة أشهر".

وأوضح الشامسي في رد على سؤال لـ"الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق الخدمة، أن "العمل بها يعد اختياريا حتى الآن لكنها ستصبح إلزامية بالتعاون مع الجهات الأخرى لأي من الشاحنات المتجهة إلى البحرين"، مبينا أن "تبادل" ستعمل من خلال الخدمة بالتعاون مع الجوازات لربط تأشيرات الخروج والعودة للسائقين، حتى لا يكون هناك تأخير في دخول وخروج الشاحنات في المنافذ الحدودية.

وأطلقت "تبادل" عبر منصة "فسح" بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والهيئة العامة للجمارك، في ساحة إنهاء إجراءات الشاحنات في الخُبر أمس، النظام التجريبي لخدمة إدارة وحجز مواعيد الشاحنات المتجهة إلى البحرين عبر الجسر كشرط أساس لدخول المنفذ.

والتسجيل في النظام من خلال منصة "فسح" حتى تستطيع الشاحنات عبور الجسر بعد تسجيل كامل البيانات الخاصة بشركة النقل نفسها والسائقين والشاحنات المتجهة إلى البحرين والعكس من خلال تسجيل شركات النقل البحرينية لحجز مواعيد من النظام.

وقال الشامسي "إن الإطلاق التجريبي لخدمة حجز مواعيد الشاحنات المتجهة إلى البحرين عبر جسر الملك فهد، يمثل خطوة مهمة لزيادة التبادل التجاري بين الدولتين"، لافتا إلى أن عام 2020 سيشهد إطلاق الخدمة للشاحنات الواردة من البحرين بالتنسيق مع الجانب البحريني.

وأشار إلى أن النظام سيرفع الكفاءة التشغيلية للمنفذ الحدودي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشاحنات العابرة باتجاه البحرين.

من جانبه، قال المهندس عماد المحيسن مدير عام جسر الملك فهد، "إن الجسر يعد أول منفذ بري يطبق نظام "فسح" لإنهاء إجراءات الشاحنات قبل وصولها إلى المنفذ"، مشيرا إلى أن الخدمة تهدف إلى تحفيز عملية التشغيل بالسعة الكاملة في منفذ الجسر على مدار اليوم لتسريع عمليات دخول وخروج الشاحنات، كما أن هناك خطوات تطويرية أخرى سواء فيما يتعلق بالشاحنات أو المركبات.

ولفت إلى أن هناك زيادة سنوية في حجم العمل في الجسر تصل إلى ما بين 7 إلى 8 في المائة، مضيفا أن "هناك 30 مليون مسافر عبروا جسر الملك فهد في عام 2019، والمعدلات اليومية تزيد على 80 ألف مسافر، وهي تحديات كبيرة لمواكبة هذه الزيادة".

وأشار المحيسن إلى أن هناك نحو 1100 شاحنة تعبر جسر الملك فهد يوميا، متوقعا زيادة هذا العدد خلال الأعوام المقبلة بفضل تطبيق النظام الذي سيرفع الطاقة التشغيلية للجسر إلى الضعف، وهو ما يزيد من حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين.

وأوضح المحيسن أن المؤسسة إلى جانب أنها تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات، تعمل أيضا على زيادتها للشاحنات، إذ يقضي النظام على أوقات الانتظار للشاحنات من خلال الالتزام بالمواعيد.

وبين المحيسن أن المؤسسة أنهت إعداد دارسة تشغيلية كاملة فيما يخص المركبات والشاحنات وهي الآن في مرحلة دراسة هندسة الإجراءات، مشيرا إلى أنه على المدى القصير ستسهم الدراسة كثيرا في تقليل أوقات انتظار المركبات والشاحنات وتسهيل حركة الشاحنات والمركبات، متوقعا أن ترى الدراسة النور خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن مناطق إنهاء الإجراءات كانت صممت لاستيعاب نحو خمسة آلاف مركبة في اليوم، لكنها تستوعب الآن 34 ألف مركبة يوميا، مشيرا إلى أن المؤسسة تبحث زيادة المساحات المخصصة لإنهاء الإجراءات والمركبات والشاحنات، وعام 2020 قد يكون البداية لزيادة هذه المساحات بعد اكتمال الدراسات بشكل نهائي.

من جانبه، قال ضيف الله العتيبي مدير عام جمرك جسر الملك فهد، "إن المشروع وضع لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية ويتوقع مستقبلا المساهمة في حركة التبادل التجاري مع البحرين، ورفع الكفاءة التشغيلية للساحات التي تستقبل المركبات والشاحنات".

يذكر أن تطبيق النظام الموحد لحجز مواعيد الشاحنات سيتم تعميمه تدريجيا على منافذ المملكة كافة خلال العام المقبل، بهدف انسيابية أكبر في قطاعي الاستيراد والتصدير، مسهلا حركة تدفق البضائع من وإلى المنافذ والموانئ ويزيد من انسيابية حركة الشاحنات، وتنظيم دخولها وخروجها بشكل سلس وآمن، كما يزيد إنتاجية التحميل لدى المشغلين في الموانئ وينظم الشاحنات عند مداخل المدن، إضافة إلى رقمنة تعاملات الدخول والخروج من المنافذ والموانئ.

تأتي خدمة إدارة الشاحنات ضمن الخدمات المقدمة عبر منصة "فسح" الإلكترونية، في إطار دعم برامج التحول الرقمي للمملكة، كما ستعمل الخدمة على إعادة هندسة الإجراءات، ورقمنتها إلكترونيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ، ورفع مستوى الرقابة فيها، وتقليل تكاليف الوقت والجهد عن طريق المعاملات إلكترونيا، بدلا من المعاملات الورقية، إضافة إلى تطبيق الحلول التقنية وتتبع الشاحنات من وإلى المنافذ وتطبيق البوابات الإلكترونية في المنافذ.