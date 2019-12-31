إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف إلى مشاريع الدواجن نهاية يناير

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف ليدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشاريع الدواجن في المملكة، ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 في المائة من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن و100 في المائة من بيض المائدة.

ويتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي إلى مشاريع الدواجن المرخصة، بحيث يدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر وبحسب نوع المنتج خلافا لطريقة الدعم السابقة، وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير 2020.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشاريع إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع والمساهمة في التوظيف.

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أطلق في شهر أكتوبر من العام الحالي 2019، ذلك بصرف إعانات مربي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة.