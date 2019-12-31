الأسهم الأمريكية تنزل عن مستوياتها القياسية بفعل جني الأرباح

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عن مستوياتها القياسية المرتفعة اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح من مكاسب الشهر الحالي بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة طال انتظاره.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 182.24 نقطة بما يعادل 0.64 بالمائة إلى 28463.02 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.64 نقطة أو 0.58 بالمائة ليسجل 3221.38 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 60.62 نقطة أو 0.67 بالمائة إلى 8945.99 نقطة.

