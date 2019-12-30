أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدعومة بتفاؤل حيال اتفاق تجارة صيني أمريكي متوقع وبيانات صناعية قوية، في حين يراقب المتعاملون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط بعد ضربات جوية أمريكية في العراق وسوريا.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 68.99 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأمريكي 62.34 دولار للبرميل، وكلاهما أعلى سعر منذ 17 سبتمبر أيلول. وللعام بأكمله، زاد برنت 27 بالمائة في 2019 وارتفع خام القياس الأمريكي زهاء 36 بالمائة.

وانحسرت العقود الآجلة أثناء الجلسة، حيث بلغت مكاسب برنت 28 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.44 دولار للبرميل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات لتغلق على 61.68 دولار للبرميل.

وأبلغ بيتر نافارو مستشار التجارة للبيت الأبيض فوكس نيوز في مقابلة أن من المرجح توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع القادم.

وأشار إلى تقرير بأن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني سيزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتوقيع الاتفاق لكنه لم يؤكد صحته.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول، في مذكرة "تفاؤل التجارة الأمريكية الصينية يواصل تحفيز الطلب على الأصول عالية المخاطر مثل النفط والسلع الصناعية الأخرى والأسهم."

وفي الصين، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن نشاط المصانع نما مجددا على الأرجح في ديسمبر كانون الأول وإن كانت الأسواق تنتظر تفاصيل هدنة التجارة.

وبإلقاء نظرة على 2020، يشير بعض المحللين إلى وفرة مخزونات الخام العالمية كعقبة رئيسية أمام جهود كبح الإنتاج التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مثل روسيا.

وقال هاري شلينجوريان، محلل سوق النفط العالمية في بي.ان.بي باريبا، "حتى مع شروع أوبك وشركائها من غير الأعضاء في تعميق تخفيضات المعروض في الربع الأول من 2020، فإننا نظل غير مقتنعين بأن هذا سيكفي للحيلولة دون مخزون عالمي ضخم.

