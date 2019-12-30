ارتفاع عدد عقود شراء العقارات في أمريكا بنسبة 1.2 % خلال ديسمبر

ارتفعت وتيرة إبرام عقود شراء العقارات في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، بالاتفاق مع التقدم المطرد الذي يحققه سوق العقارات السكنية الأمريكي.

وارتفع مؤشر صفقات شراء العقارات المؤجلة في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للعاملين في مجال العقارات في أمريكا.

وافادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن معدلات إبرام العقود ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، دون أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان.

وأظهرت المؤشرات تحسن قطاع العقارات الأمريكي بعد حالة الركود التي شهدها هذا القطاع خلال عام .2018

وذكرت بلومبرج أن استقرار حركة البيع في مطلع الشتاء ربما تكون مؤشرا على قوة نشاط البيع والشراء خلال الربيع المقبل، وهو ما قد يضيف إلى معدلات النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل عام.