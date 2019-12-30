ولي العهد يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجي الأمريكي. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.