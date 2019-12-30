الأسهم الأوروبية تهبط وسط هدوء العطلات

تكبدت الأسهم الأوروبية أشد خسائرها ليوم واحد في أربعة أسابيع اليوم حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح من موجة صعود قياسي وضعت المؤشر الرئيسي على مسار صوب أفضل عام له منذ الأزمة المالية العالمية بحسب ما ذكرت "رويترز".

وفي أسبوع اختصرته العطلات، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9 في المائة في أحجام تداول أقل من ثلث متوسطه منذ بداية الشهر الحالي. والمؤشر مرتفع 24 في المائة هذا العام، ليتجه صوب أكبر صعود سنوي له منذ 2009.

وأدى تراجع في الأسواق الأمريكية إلى تفاقم خسائر بورصات المنطقة، في انخفاض شمل جميع القطاعات.

وقال مارك تيلور متعامل المبيعات في ميرابود "الأحجام... دون المتوسط والناس يبذلون أقل ما يمكن - بعض جني الأرباح وبعض تجميل الدفاتر كونها نهاية السنة."

وتصدرت الخسائر أسهم الشركات الصناعية والقطاعات المأمونة الأخرى، في حين منيت أسهم البنوك، أحد القطاعات الرئيسية الأضعف أداء هذا العام، بأقل الخسائر.

وتراجعت الأسهم في فرانكفورت أكثر من نصف بالمئة، في حين نزلت تلك التي في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حوالي واحد في المائة. وانخفضت الأسهم المدرجة في لندن 0.8 في المائة.