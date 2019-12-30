"البيئة" : استكمال الاستعدادات لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف ليدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في المملكة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60% من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن و 100% من بيض المائدة. ويتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة بحيث يدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر وبحسب نوع المنتج خلافاً لطريقة الدعم السابقة وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير 2020.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي وتحقيق احترافية القطاع والمساهمة في التوظيف. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أطلق في شهر اكتوبر من 2019 وذلك بصرف إعانات مربي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة.