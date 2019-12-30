روما يبحث بيع النادي مقابل 840 مليون دولار

قال روما اليوم الاثنين إن شركته القابضة تجري مباحثات مع مجموعة يقودها الملياردير الأمريكي دانييل فريدكين لبيع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكن لم يتوصل الطرفان لأي اتفاق رسمي حتى الآن.

وقال النادي في بيان "أي اتفاق مع مجموعة فريدكين مشروط بالنتيجة الإيجابية لاجراءات الفحص الفني لمجموعة روما". وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم أن تحالف شركات يقوده فريدكين في طريقه لشراء نادي روما مقابل 750 مليون يورو (840.30 مليون دولار) تشمل الديون في تقييم قياسي لناد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي. وارتفعت قيمة أسهم روما، الذي تسيطر عليه مجموعة من المستثمرين الأمريكيين منذ اتفاق 2014، بأكثر من تسعة في المئة في بداية التعاملات في ميلانو.