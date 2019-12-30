تراجع صادرات هونج كونج في ديسمبر

أفادت بيانات اقتصادية بأن صادرات وواردات هونج كونج تراجعت الشهر الماضي بمعدل أقل من التوقعات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين أن إجمالي صادرات هونج كونج تراجعت بنسبة 1.4 في المائة في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 359.3 مليار دولار هونج كونج (46.1 مليار دولار).

وكان من المتوقع أن تصل نسبة التراجع إلى 6.2 في المائة، حسب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج آرائهم.

كما تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة لتصل إلى 385.4 مليار دولار هونج كونج.

وذكرت بلومبرج أن عجز الميزان التجاري انخفض إلى 26.2 مليار دولار هونج كونج.

وصرح متحدث حكومي في هونج كونج أن التحسن في النشاط التجاري يرجع بشكل اساسي إلى انتعاش الصادرات إلى بر الصين الرئيسي.

وأوضح أن الصادرات إلى الصين ارتفعت في نوفمبر بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت الصادرات إلى دول قارة آسيا بنسبة 2.6 في المائة.