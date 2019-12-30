البورصة المصرية تغلق على ربح 4.2 مليارات جنيه مع تباين أداء مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمحليين.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 703 مليارات جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 2.1 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.9 % ليسجل 13937.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% لينهي التعاملات عند مستوى 95ر1390 نقطة.

وفي المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.06% لينهي اليوم عند مستوى 528.81 نقطة.

وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 62 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 55 شركة، وحافظت 43 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.

