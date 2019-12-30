الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها على استقرار بسبب العطلات

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على استقرار لتظل قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع اتجاه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013 بحسب ما ذكرت "رويترز".

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.50 نقطة بما يعادل 0.03 في المائة ليصل إلى 28654.76 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 0.07 نقطة مسجلا 3240.09 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.17 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 9004.45 نقطة.