دراسة: واشنطن وبكين أكثر الدول استفادة من عضوية منظمة التجارة العالمية

أظهرت دراسة نشرت اليوم أن واشنطن وبكين كانتا أكثر الدول استفادة من عضويتهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك فيما يسعى العملاقان الاقتصاديان إلى انهاء النزاع التجاري المستمر بينهما منذ أشهر.

وبينت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "بيرتلسمان فاونديشن" أن عضوية الولايات المتحدة في المنظمة الدولية زادت من اجمالي الناتج المحلي الأميركي بمقدار 87 مليار دولار منذ انضمامها إليها قبل 25 عاما.

أما الصين، التي انضمت إلى المنظمة في 2001، فقد كسبت 86 مليار دولار، بينما كسبت المانيا 66 مليار دولار.

وصرح كريستيان بلوث، خبير التجارة في المؤسسة بانه "رغم أنه ليس هناك منظمة مثالية، فإن أي جهة تعتقد أن بإمكانها الاعتماد على نظام اتفاقيات التجارة الثنائية بدلا من منظمة التجارة العالمية تخاطر بتكبد خسائر ضخمة تتعلق بالازدهار في التجارة العالمية".

وتضم المنظمة 164 دولة عضوا، وستحتفل بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين في الأول من يناير 2020.

وترفض واشنطن تسمية قضاة جدد لجهاز المنظمة القضائي ما يحول دون امكان التحكيم في النزاعات التجارية.

وتوصلت واشنطن وبكين إلى هدنة في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة، ومن المتوقع توقيع اتفاق تجاري أولي بينهما في يناير.

أما بالنسبة لدول العالم الأخرى، فقد وجدت الدراسة أن الدول الأعضاء في المنظمة كسبت من عضويتها ما معدله 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي.

ووجدت كذلك أن إجمالي الزيادة بلغ 855 مليار دولار أو واحدا في المئة من إجمالي الناتج العالمي.



