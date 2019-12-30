"مسقط المالية": استحواذ " المشاعر ريت" على 8 مستودعات في الرياض مقابل 129.2 مليون ريال

أعلنت شركة مسقط المالية عن توقيعها على اتفاقية شراء بتاريخ 04/05/1441 هـ الموافق 30/12/2019م لاستحواذ صندوق المشاعر ريت على مستودعات في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقابل مبلغ إجمالي قدره 129.150 مليون ريال سعودي، علما بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقارات هي 3 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

يقع العقار في حي طيبة بمدينة الرياض على طريق الخرج جنوب الطريق الدائري الجنوبي. والعقار عبارة عن ثمانية مستودعات نموذجية مقامة على أرض مساحتها الإجمالية 85,000 متر مربع وتبلغ المساحة المبنية الإجمالية 64,355 متر مربع.