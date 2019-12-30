أسهم أوروبا تتراجع مع ترقب المستثمرين تفاصيل اتفاق تجارة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد موجة ارتفاع قياسي غذاها تراجع المخاوف بشأن ركود عالمي والتفاؤل حيال هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تطلع المستثمرين حاليا لتفاصيل ملموسة بشان اتفاق المرحلة واحد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقاد قطاعا الرعاية الصحية والمرافق، اللذان يُعتبران أسهما دفاعية، الانخفاض بين القطاعات الفرعية الرئيسية.

وتقتفي أسواق الأسهم الأوروبية أثر نظيراتها العالمية التي ارتفعت في ديسمبر كانون الأول مع ترحيب المستثمرين باتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

لكن مع بقاء يومين فقط حتى نهاية العقد الجاري، من المتوقع صدور إعلانات محدودة بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق المرحلة واحد، مما يمنح الأسهم دافعا محدودا للتحرك بعيدا عن المستويات الحالية.