"ساما" : 155 ألف قرض عقاري للأفراد بقيمة 69 مليار ريال خلال 11 شهر

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم وصول عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى شهر نوفمبر 2019 إلى نحو 155,893 عقد بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال. وسجلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254% في عدد القروض ونحو 167% في حجمها خلال 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018 والذي سجل توقيع 44,021 عقد بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال.

فيما بلغ عدد القروض العقارية الجديدة في نوفمبر نحو 20,525 عقد بزيادة 13 ألف عقد عن نفس الفترة من العام الماضي والذي سجل توقيع 6720 عقد. ونما حجم التمويل في نوفمبر 2019 بنسبة 154% على أساس سنوي بقيمة تجاوزت 9 مليار ريال مقابل 3,563 مليار ريال في نوفمبر 2018 بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال أي نحو 205%.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد فقد تم إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري. كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر نوفمبر 2019 قرابة 93% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات بنحو 19.015 ألف عقد وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال أي حوالي 91% من قيمة التمويلات خلال نوفمبر 2019.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 7,192 مليار ريال أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14% بقيمة 1.3 مليار ريال فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 546 مليون ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بينت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50,496 عقد بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال وفي 2017 قرابة 30,833 عقد بقيمة 21,025 مليار ريال أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقد تمويلي بقيمة 17,096 مليار ريال.