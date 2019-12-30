قطاعا الرعاية الصحية والمرافق يقودان الأسهم الأوروبية للتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد موجة ارتفاع قياسي غذاها تراجع المخاوف بشأن ركود عالمي والتفاؤل حيال هدنة تجارية بين أمريكا والصين مع تطلع المستثمرين حاليا لتفاصيل ملموسة بشان اتفاق المرحلة واحد. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق يوم الجمعة.

وقاد قطاعا الرعاية الصحية والمرافق اللذان يعتبران أسهما دفاعية الانخفاض بين القطاعات الفرعية الرئيسية. وتقتفي أسواق الأسهم الأوروبية أثر نظيراتها العالمية التي ارتفعت في ديسمبر مع ترحيب المستثمرين باتفاق تجاري أولي بين أمريكا والصين. لكن مع بقاء يومين فقط حتى نهاية العقد الجاري من المتوقع صدور إعلانات محدودة بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق المرحلة واحد مما يمنح الأسهم دافعا محدودا للتحرك بعيدا عن المستويات الحالية.