العراق والأردن يتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس آسيا 2027

كشف عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027. وأقيمت نسخة 2019 من البطولة في الإمارات بينما تقام النسخة المقبلة في الصين في 2023.

وقال مسعود في تصريحات نشرت اليوم إن "الاتحاد الأردني لكرة القدم خاطبنا بشكل رسمي لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027". وأضاف "الاتحاد العراقي وافق على تقديم الملف لكن لم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة"، موضحا أنه "بحسب الملف، سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين". ومن المرجح أن تتنافس أيضا لبنان وإيران والكويت وعمان على استضافة البطولة الآسيوية.