"الشورى" يطالب "كفالة" بالنظر في تخفيض فوائد تمويل المنشآت بما يقل عن معدلات السوق

طالب مجلس الشورى من برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

وقال "الشورى" خلال جلسته العادية الثالثة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة .التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس على "كفالة" وضع الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. كما طالبه بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.