«فيسبوك» تفرض قواعد جديدة لاستخدام «ماسنجر»

قررت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشديد قبضتها على تطبيق المحادثة التابع لها "ماسنجر"، حيث لم يعد في مقدور أي مستخدمين جدد استخدام تطبيق المحادثة الفورية "ماسنجر" دون وجود حساب خاص بهم على الشبكة، وهو ما يعني إجبار هؤلاء المستخدمين على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين الآخرين، بحسب "الألمانية".

وقالت متحدثة باسم "فيسبوك" في بيان، إن الأغلبية الساحقة من المستخدمين، يستخدمون تطبيق "ماسنجر" من خلال موقع "فيسبوك" ونحن نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط إنشاء الحساب الجديد على "ماسنجر" بحساب "فيسبوك". في الوقت نفسه، فإن الحسابات الحالية على تطبيق ماسنجر، التي لا ترتبط بحساب "فيسبوك" لن تحتاج إلى إجراء أي تغيير في الوقت الحالي.

وبدأت "فيسبوك" في 2015 السماح للمستخدمين بإنشاء حساب على الماسنجر باستخدام رقم هاتف محمول دون الحاجة إلى وجود حساب لهم على "فيسبوك".

ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تستعد فيه شبكة "فيسبوك" إلى توثيق علاقة "ماسنجر" بالخدمات الأخرى التابعة لها مثل "إنستجرام" لتبادل الصور و"واتساب" للتواصل الاجتماعي.

وقالت شركة فيسبوك إن الاتصالات بين الخدمات الثلاث، "واتساب"، "إنستجرام" و"ماسنجر"، ستكون مشفرة تماما بحيث لا يمكن لأي طرف ثالث غير المرسل والمستقبل رؤية الرسالة. وأضافت أنها ستسعى إلى ضمان أقصى قدر من الخصوصية للمحادثات على هذه الخدمات.