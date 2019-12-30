قصر للبيع مقابل 50 ألف دولار .. لكن بشرط

حالة من الدهشة أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عرض قصر مكون من عشر غرف نوم في ولاية نيويورك الأمريكية، للبيع مقابل 50 ألف دولار فقط، لكن على المشتري أن يرضخ لشرط واحد.

وبحسب الـ"سي إن إن"، لا بد للراغبين في شراء القصر الفيكتوري الذي تبلغ مساحته ستة آلاف قدم مربع، أن يقدموا خطة الترميم التي سيتبعونها للعقار التاريخي.

وبني القصر في عام 1861 في أوبرن نيويورك، على أرض مساحتها فدان واحد، ويحتوي على عشر غرف نوم، وخمسة مراحيض، وأربع مدافئ، إضافة إلى مبنى ملحق بالقصر، مكون من طابقين.

واشترت مدينة أوبورن العقار، وتعاونت إدارة التخطيط في المدينة مع وكيل العقارات مايكل ديروسا للتوصل إلى طريقة فريدة للبيع.

وقال ديروسا إن شراء العقار هو ليس بمنزلة مزاد، وإنما مسابقة، مضيفا، "على المشترين المحتملين ذكر خططهم المستقبلية بشأن العقار، والجدول الزمني والتكلفة لعملية الترميم".

وأغلق باب تقديم الطلبات في الـ18 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وسيختار مجلس المدينة العرض الفائز في الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل، اعتمادا على الخطة الأفضل وليس السعر الأفضل.