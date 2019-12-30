47 درجة تحت الصفر .. أبرد مدينة في العالم

تشهد مدينة ياكوتسك الواقعة أقصى شرق روسيا ضمن منطقة سيبيريا، زمهريرا يفوق الوصف.

وسجلت المدينة التي لا تبتعد كثيرا عن الدائرة القطبية الشمالية، أمس الأول، درجة حرارة شديدة البرودة بلغت 47 درجة تحت الصفر.

وعادة ما تشهد هذه المدينة أرقاما قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم، بحسب "سكاي نيوز".

ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدينة خلال كانون الأول (ديسمبر) 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

وتؤدي هذه الأحوال الجوية القاسية إلى استنزاف بطاريات الهواتف الذكية، كما تجبر التربة المتجمدة السكان على وضع مزيد من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها.

وقال مصور سويسري أثناء زيارة له إلى المدينة إن الخروج من أجل شراء سجائر يشكل مجازفة كبيرة.

لكن الحياة يجب أن تستمر، فقد أصدرت السلطات المحلية أمرا بإلغاء الفصول الدراسية للطلاب الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إن الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية.

وعبر آخرون عن تحديهم للطقس البارد عبر ممارسة السباحة، وذهب البعض إلى نحت التماثيل الثلجية.