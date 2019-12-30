امرأة تدخل التاريخ بقضائها أطول وقت في الفضاء

دخلت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوخ، التاريخ، من خلال قيامها بأطول رحلة فضائية على الإطلاق من قبل امرأة، بحسب "الألمانية".

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن كوخ التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 15 آذار (مارس) الماضي أمضت حتى الآن 289 يوما في الفضاء.

وبهذا تخطت كوخ الرقم القياسي المسجل حتى الآن، الذي سجلته رائدة الفضاء السابقة بيجي واتسون التي قضت 288 يوما متواصلة في الفضاء.

ومن المقرر أن تعود كوخ إلى الأرض في شباط (فبراير) المقبل وعندها تكون قضت 328 يوما في الفضاء.

ويظل رائد الفضاء الخارجي سكوت كيلي صاحب أطول فترة قضاها رائد فضاء مرة واحدة في الفضاء الخارجي بلغت 340 يوما.

وتعليقا على تحقيقها "الرقم القياسي الجديد"، قالت كريستينا كوخ إنها "تأمل أن تكون إنجازاتها ملهمة للآخرين الذين يأملون في متابعتها.

وأضافت، أنها "تأمل في كسر سجلها في أقرب وقت ممكن مرة أخرى، إذ تتطلع البشرية إلى دفع مزيد من الحدود في الفضاء".